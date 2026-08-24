Прямое авиасообщения и морской порт – Цыбульский о крупных проектах с Беларусью

Прямой авиарейс, новые морские ворота и производство лесозаготовительных харвестеров – эти проекты были в центре внимания Александра Лукашенко во время встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Противники понимают, что мы не спим » – Лукашенко о растущем значении Беларуси.

Объединив усилия холдинга «Амкодор» и профильных архангельских предприятий, стороны намерены запустить производство сложнейших узлов – харвестерных головок, что позволит закрыть потребности рынка и уйти как от западных санкций, так и от китайской техники. В целом Александр Лукашенко обозначил сразу несколько ключевых направлений для перспективного сотрудничества – от автоматизации горнодобывающего сектора до тесного взаимодействия в научно‑образовательной сфере.

Глава государства поставил задачу восстановить прежний уровень товарооборота с этим северным регионом России. Как подчеркнул Президент Беларуси, Минск и Архангельск способны на большее и планку необходимо поднимать как минимум в три раза. Главная ставка в перезагрузке отношений – на промышленную кооперацию. Ключевым вектором должно стать лесное машиностроение, что вполне закономерно. И Беларусь, и Архангельская область исключительно богаты лесами и обладают колоссальным опытом их освоения.

Помимо промышленного и образовательного сотрудничества, детально обсудили самолетостроение и военно‑промышленную сферу, а также выстраивание новых логистических цепочек. Российское Поморье готово предоставить свои морские порты для перевалки белорусских грузов с дальнейшим выходом на Восток. Более того, Минск приглашен к участию в масштабном строительстве. Импульсом для совместных бизнес‑проектов должно стать возобновление прямого авиасообщения между столицами.

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области России:

Обсудили возможности использования логистических маршрутов через Северный порт и через Архангельский порт. Здесь мы видим большие возможности и перспективы. И в части использования существующих мощностей – у нас есть возможность переваливать до 5 миллионов тонн груза и дальше через морской путь, соответственно, направлять их на восток.

Кроме того, сегодня мы начинаем реализацию крупного проекта по строительству глубоководного морского порта Архангельска. Здесь тоже с белорусской стороной можем повзаимодействовать и даже определить отдельные участки, которые могли бы использоваться для перевалки грузов из Беларуси.

Есть вопрос, связанный с железнодорожными тарифами. Здесь у нас перспективы открываются в новом ключе. Архангельский авиационный отряд становится первым эксплуатантом новейших самолетов Ил-114-300. В конце этого года поступит уже первая машина. И мы хотели бы попробовать этими самолетами наладить прямое сообщение между нашими столицами.

Сотрудничество с нашей страной для Архангельской области было и остается безусловным приоритетом. Беларусь входит в пятерку торгово‑экономических партнеров этого северного региона России.