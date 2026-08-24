Все в наших силах! Лукашенко о необходимости восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью

От поставок тяжелой техники и кооперации в лесной промышленности до морской логистики и даже совместных арктических исследованиях. Взаимные интересы Беларуси и Архангельской области – российского региона с, безусловно, особым геополитическим положением – обозначили 24 августа во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь прошла встреча Александра Лукашенко с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Президент уверен: есть все основания, чтобы восстановить прежний уровень товарооборота между нашей страной и этим российским регионом. Совместную планку необходимо поднимать как минимум в три раза.

Российское Поморье готово предоставить свои морские порты для перевалки белорусских грузов с дальнейшим выходом на Восток. Более того, Минск приглашен к участию в масштабном строительстве. А импульсом для совместных бизнес-проектов должно стать возобновление прямого авиасообщения.

Лукашенко обозначил ключевые направления сотрудничества с Архангельской областью.

Теплый прием делегации из российского региона с самой крайней северной точкой Евразии. Кстати, здесь же и самая крайняя восточная точки Европы – настолько этот регион обширный. Побольше Франции. Учитывая такой размах Архангельской области, товарооборот с Беларусью явно не дотягивает до потенциальных возможностей.