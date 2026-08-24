Муковозчик: многочисленные праздники в Беларуси возможны только при условии сытой и надежной жизни

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Летними выходными едва ли не в каждом регионе Беларуси проходят фестивали. Среди главных героев – вишни, томаты, цмоки и даже летучие мыши. С одной стороны, такая активность и внимание к нашей самобытной культуре радует. С другой – хоть разорвись, чтобы везде побывать. А у вас есть фаворит среди фестивалей?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Мой фаворит – это ближайший фестиваль. Тот, который будет завтра. Ведь лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Кстати, кто это сказал, девчонки? Даю подсказку – даже не сказал, спел. Поэтому мне ни скучать, ни грустить не приходится. Только закончился один фаворитный фестиваль, как я уже думаю о другом. А после него о следующем. Тем более при таком количестве разных активностей только успевай поворачиваться. Ведь скоро сезон и закончится. С другой стороны, при таком количестве фестивалей поневоле задумаешься: а работать когда? Мы же с вами помним про ту, что лето красное пропело, а оглянуться не успело, да? И вот еще что стоит помнить и понимать.

Все эти многочисленные праздники возможны только при двух условиях. Первый из которых – это сытая, надежная жизнь. Это наше белорусское завоевание, которое надо осознавать и ценить. И второе – мирное небо над нашими головами. Поэтому каждый фестиваль, в принципе, может и начинаться, и заканчиваться одним очень белорусским пожеланием. Лишь бы не было войны.