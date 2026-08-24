Губернатор Архангельской области возложил венок к монументу Победы в Минске

В ходе рабочего визита в Беларуси губернатор Архангельской области почтил память героев Великой Отечественной войны. Александр Цыбульский принял участие в церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне – первостепенная задача не только в Беларуси, но и в Архангельской области. В нашей стране и на Русском Севере реализуются совместные патриотические проекты, объединяющие молодежь двух государств и направленные на сохранение исторической правды о подвиге советского народа.