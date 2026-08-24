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Губернатор Архангельской области возложил венок к монументу Победы в Минске

24 августа 2026 13:48
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В ходе рабочего визита в Беларуси губернатор Архангельской области почтил память героев Великой Отечественной войны. Александр Цыбульский принял участие в церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Архангельской области возложил венок к монументу Победы в Минске-2

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне – первостепенная задача не только в Беларуси, но и в Архангельской области. В нашей стране и на Русском Севере реализуются совместные патриотические проекты, объединяющие молодежь двух государств и направленные на сохранение исторической правды о подвиге советского народа.

# Беларусь-Россия

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