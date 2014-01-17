Торжественный ритуал-посвящение новобранцев в канун 15-летнего юбилея МЧС прошел в Минске

Новости Беларуси. Праздник на боевом посту. Торжественный ритуал-посвящение новобранцев в канун 15-летнего юбилея МЧС состоялся 17 января в городской ратуше. 60 молодых спасателей произнесли слова клятвы на верность Республике Беларусь и ее народу.

Поддержать будущих бойцов пришли родные и близкие. Поздравил новобранцев с важным событием в их жизни и начальник Минского городского управления МЧС Дмитрий Бегун, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Бегун, начальник Минского городского управления МЧС:

Сегодня 60 работников органов и подразделений Минского городского управления принесли присягу на верность родине. Это значимое событие в жизни каждого работника, молодого человека, который поступил на службу. Традиционно это мероприятие проходит в городской ратуше, в день 15-летия создания Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Новобранец:

Чувствую радость, гордость за свою республику. Очень рад, что принял присягу. Ответственность дает большую. В дальнейшем хочу выучиться и пойти на офицера, связать свою жизнь с МЧС.