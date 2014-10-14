Торжественный прием женщин, посвященный Дню матери, прошел в Совете министров Республики Беларусь

Новости Беларуси. День матери 14 октября в Беларуси. Высшей награды материнской доблести, Ордена Матери, удостоены почти 8 тысяч женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей. В 2014 году награды получили более 300 белорусских мам.

Всю неделю женщины были в центре особого внимания. Их чествовали, награждали, вручали подарки, говорили слова благодарности.

В Совете Министров Республики Беларусь прошел торжественный прием женщин, посвященный Дню матери.

Среди приглашенных – представительницы различных профессий и сфер деятельности. Педагоги, медики, социальные работники приехали на встречу со всех областей страны. Каждая из них по праву может гордиться успехами своих детей.

Также среди гостей министры Марианна Щеткина, и Лилия Ананич, и единственная женщина в стране высшее должностное лицо глава Нацбанк. Однако Надежда Ермакова на данном мероприятии представляла возглавляемый ей Белорусский союз женщин.

От имени Правительства вице-премьер Анатолий Тозик поздравил матерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В этом году за полугодие прирост детишек больше, чем в прошлом году за это же время. Очень хорошо, что у 52% женщин второй ребеночек родился. Это очень важно, потому что на нашей земле могут комфортно проживать от 30 до 50 млн человек.

Наталья Дмитриева, заведующая филиалом № 2 Гомельской центральной городской больницы:

Очень много матерей, которые третьих-четвертых деток рожают, не говоря уже о пятых-шестых. Раньше женщины более высокого статуса имели одного ребеночка. Сейчас очень модно иметь троих детей.

Наталья Романович, заместитель начальника отдела Гродненского райисполкома:

Стать достойной мамой, воспитать достойное поколение, молодое поколение, будущее нашей нации. Поэтому, конечно, для меня это очень важно, очень приятно, волнительно. Спасибо Правительству Республики Беларусь за огромную поддержку матерей, детей, детей-спортсменов, в частности я говорю, потому что мама двоих спортсменов. Потому что на самом деле и на местном уровне, и на государственном это огромная работа.

С Днем матери поздравил женщин и президент. Александр Лукашенко отметил, что крепкая семья – залог процветания общества, поэтому такое большое значение в нашей стране уделяется охране материнства и детства, повышению престижа семейных ценностей и укреплению у молодежи авторитета родителей.