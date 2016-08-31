Торжественные линейки прошли в школах Беларуси

Новости Беларуси. Море цветов и белых бантов. Сегодня в школах Беларуси прозвенел первый звонок. Торжественные линейки, посвященные началу учебного года, прошли по всей стране. За парты сядут 980 тысяч учеников, из них 110 тысяч первоклассники. Так, например, в 24-ю минскую гимназию учиться пришли 32 малыша. Сегодня у ребят состоялся первый в жизни урок. В этом году его тема – «Нам мир завещано беречь».

Не менее важен этот день и для одиннадцатиклассников. Для них – это последний учебный год в школе. Завтра же по всей стране отметят День знаний. В гости по традиции приглашены известные деятели науки, политики, культуры и спорта. Всего в Беларуси в этом учебном году будут работать более 3 тысяч школ, из них 210 гимназий. К слову, количество учащихся постоянно увеличивается. Школьников в этом году стало на 13 тысяч больше. А значит – каждый десятый белорус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Те результаты, которые сегодня показывают школьники на международной арене, а в этом году завоевано максимальное количество наград различного достоинства, говорят в том числе и о качестве образования нашей страны, тем более еще не все международные олимпиады завершились. Образование сегодня – одна из основных отраслей экономики нашей страны, об этом неоднократно говорил глава государства. И от того, как работают наши школы, зависит и будущее страны.