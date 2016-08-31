Первый звонок в белорусских школах прозвенит 31 августа

Новости Беларуси. 31 августа в школах Беларуси прозвенит первый звонок и пройдут торжественные линейки. В этом году за парты сядет более 980 тысяч учеников, из них 110 тысяч – первоклассники.

Малыши познакомятся со своими учителями и впервые отправятся в увлекательный путь к знаниям, а для одиннадцатиклассников – это последний школьный учебный год.

1 сентября по всей стране отметят День знаний. Первый урок будет посвящен теме «Нам мир завещано беречь!» В гости по традиции приглашены известные деятели науки, политики, культуры и спорта. Всего в Беларуси в этом учебном году будет работать более 3 тысяч школ, из них 210 гимназий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.