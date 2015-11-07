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Торжественное открытие ТЦ «Ленинград» состоялось в Минске 7 ноября

07 ноября 2015 16:41
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Новости Беларуси. Поликлиники, бассейны, торговые центры. Открывать социально-значимые объекты в День Октябрьской революции стало уже хорошей традицией. Ее поддерживают и сегодня. В Минске целый город интерьеров принял первых посетителей, что символично, на улице Ленина. 

Новый торговый центр на улице Ленина распахнул свои двери для минчан и гостей столицы. С открытие важного социального объекта горожан поздравил Владимир Ильич. Вечно молодой вождь мирового пролетариата на праздник явился,  разумеется, не собственной персоной, что, впрочем,  не помешало организатором мероприятия  в полной мере воссоздать дух советского прошлого.  Спустя десятилетия День Октябрьской революции сегодня все чаще ассоциируется у  белорусов с днем открытых дверей.

Валерий Вороницкий, первый  заместитель главы администрации Ленинского района Минска:
По данному объекту был заключен инвестиционный  договор Мингорисполкомом и инвестором. Были определены жесткие сроки. Придерживались этих сроков, построили и вводим этот объект.

Две станции метро, оживленные движением городского транспорта  улицы, железная дорога. Пять этажей продовольственных товаров, стройматериалов и мебельных магазинов разместились среди развитой инфраструктуры   и  практически в центре Минска.

Город интерьеров — «Ленинград» рассчитан в основном на покупателя со средним достатком, поэтому отыскать среди роскошных гарнитуров обстановку по доступной цене не составит труда. В торговом центре уже работают около сотни компаний. Каждая из них не только продает товар, но и консультирует своего потребителя.  

Роман Карпович, директор по развитию ТЦ «Ленинград»:
Упор на специализацию. Упор на то, что если человек придет, например, в магазин обоев или плитки, ему не надо разбираться, как раскладывать эту плитку, то есть ему это все сделают, сделают в комплексе.

По прогнозам экспертов, к концу  2015  Минск должен стать столицей шопинга и обойти по концентрации торговых центров  Киев, Рим, Лондон и Барселону. Наряду с гипермаркетами и магазинами шаговой доступности  растет в Беларуси и количество спортивных объектов. К празднику  в столице открыли физкультурно-оздоровительный комплекс в Заводском районе. В общем, без подарка не остались ни другие  районы столицы, ни  регионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Праздничные даты # Валерий Вороницкий

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