Торжественное чествование учителей Беларуси прошло во Дворце Республики

Новости Беларуси. Торжественно чествовали учителей 3 октября во Дворце Республики. В кулуарах собрались как педагоги и директора учебных заведений, так и воспитатели дошкольных учреждений.

За профессионализм и самоотдачу собравшихся от лица главы государства поздравил первый заместитель администрации Президента Александр Радьков.

Лучшим были вручены благодарственные грамоты и цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Локтина, учитель информатики гимназии №8 Витебска:

Приятно, когда труд учителя все-таки в почете, когда его замечают, его ценят. Самому на душе приятно от этого.

Ираида Муравьева, воспитатель детского сада № 3 городского поселка Белыничи:

Это очень почетно и ответственно. Я 33 года проработала в этой отрасли. Это большая ответственность, это большой труд. Много детей выпустила. Городской центр небольшой, все знают меня, я знаю своих выпускников и переживаю за их будущее. Я, конечно, очень рада.

Всего в системе образования работает более 200 тысяч педагогов и всё больше появляется молодёжи. А вместе с ней и новые подходы к образовательному процессу.