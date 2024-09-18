Прямой эфир

Только «Самые душевные песни». Смотрите концерт исполнителей шансона на СТВ

18 сентября 2024 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хиты, которые объединяют поколения, и ритмы, что идут от самого сердца.

Только «Самые душевные песни». Смотрите концерт исполнителей шансона на СТВ-2

Концерт исполнителей шансона «Самые душевные песни».

Только «Самые душевные песни». Смотрите концерт исполнителей шансона на СТВ-4

21 сентября в 22:30 на СТВ.

# Музыка

Другие новости рубрики

Все новости
Почему Трамп ведётся на провокации Харрис? Ответила психолог
18 сентября 2024 07:29

Почему Трамп ведётся на провокации Харрис? Ответила психолог

В небе Беларуси можно было наблюдать «Урожайную Луну»
18 сентября 2024 07:16

В небе Беларуси можно было наблюдать «Урожайную Луну»

Лось не смог выбраться из колючей проволоки на границе с Литвой
18 сентября 2024 07:06

Лось не смог выбраться из колючей проволоки на границе с Литвой