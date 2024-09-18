Только «Самые душевные песни». Смотрите концерт исполнителей шансона на СТВ

Хиты, которые объединяют поколения, и ритмы, что идут от самого сердца.
Концерт исполнителей шансона «Самые душевные песни».
21 сентября в 22:30 на СТВ.
Грамотно цепляет Дональда Трампа за самолюбие, побуждая его демонстрировать себя наиболее непривлекательно.
В нынешнем году это явление совпало со вторым за 12 месяцев суперлунием.
Белорусской стороной зафиксировано уже 47 случаев гибели животных на границе.
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