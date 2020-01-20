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«Только один медведь впал в глубокий сон». Как реагируют на аномальную зиму жители Гродненского зоопарка

20 января 2020 18:36
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Новости Беларуси. Теплая зима не могла не отразится на братьях наших меньших. Особенно это чуют кошачьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Только один медведь впал в глубокий сон». Как реагируют на аномальную зиму жители Гродненского зоопарка-1

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

Например, у льва Джонни проснулись очень нежные чувства к львице Персее, а пума начала мяукать, что обычно делает лишь весной. А главные мохнатые метеорологи стали чутко спать. 

«Только один медведь впал в глубокий сон». Как реагируют на аномальную зиму жители Гродненского зоопарка-4

Елена Лоско, научный сотрудник Гродненского зоопарка:
Только один медведь, Том, уссурийский белогрудый мишка, впал в глубокий сон. Все остальные как-то спят, даже могут покушать. Некоторые иногда выходят на улицу.

«Только один медведь впал в глубокий сон». Как реагируют на аномальную зиму жители Гродненского зоопарка-7

# Зоопарк # общество # Елена Лоско # Фотофакт

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