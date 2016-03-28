Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 27 марта: оборот и продажа алкоголя в Беларуси

Сегодня мы решили поговорить на тему, которая стала актуальна в этот понедельник. 21 марта у главы государства прошло совещание по вопросам производства и оборота алкогольной продукции. Рассматривался новый проект Декрета. Тема очень большая. Здесь очень много вопросов, связанных с юмором, народным фольклором и с большим количеством бед, который приносит алкоголь, а также с очень важным экономическим аспектом. Об этом мы сегодня и поговорим.

Гости программы:

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»;

Иван Коноразов, главный нарколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

Валерий Балабуев, заместитель начальника первого управления Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РБ;

Станислав Иодис, генеральный директор управляющей компании алкогольного холдинга;

Андрей Зубков, сопредседатель Ассоциации ритейлеров, председатель совета директоров торговой сети;

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района Минска.