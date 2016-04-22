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Теплая весна вернется в Минск лишь в конце апреля

22 апреля 2016 17:48
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Новости Беларуси. Дождливая и прохладная погода сохранится в столице в предстоящие выходные и на следующей неделе. А вот по-настоящему теплая весна вернется в Минск лишь в конце апреля. Подробнее о планах небесной канцелярии узнаем у главного специалиста по метеопрогнозам Дмитрия Рябова.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:
В предстоящие дни в нашей столице, к сожалению, сохранится такая вот сырая и ветреная погода. В субботу ожидаются небольшие кратковременные осадки в виде дождя или мокрого снега. На следующей неделе характер погоды существенно не изменится. По-прежнему будет такая сырая и влажная погода. Температура воздуха в ночные часы – плюс 2-4, днем – около плюс 9 градусов. Более теплая и комфортная погода в нашу столицу вернется уже в конце следующей недели. А пока не забывайте зонтики и надевайте более теплые вещи, чтобы чувствовать себя комфортно. Удачи и берегите себя!

# общество # Погода в Беларуси # Дмитрий Рябов

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