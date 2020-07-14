«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе

Новости Беларуси. Молочная отрасль. 50 новых животноводческих объектов откроют после реконструкции в Минской области. Это будут современные комплексы с автоматизированными доильными залами.

Ставка – на высокотехнологичное оборудование. Так, система контроля сама будет отслеживать качество и количество молока. Обо всем этом десятилетия назад только мечтали. Сейчас это норма. Благодаря современным технологиям значительно облегчился и труд у операторов машинного доения.

Наталья Березовская, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Весейский покров»:

Всё поменялось, многое поменялось. Дойка была – бочками доили, а теперь механизированная. Теперь по системе доим – легче рукам. Заработок хороший, получаем неплохо.