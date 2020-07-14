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«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе

14 июля 2020 13:17
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Новости Беларуси. Молочная отрасль. 50 новых животноводческих объектов откроют после реконструкции в Минской области. Это будут современные комплексы с автоматизированными доильными залами.

«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе-1

«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе-3

Ставка – на высокотехнологичное оборудование.

Так, система контроля сама будет отслеживать качество и количество молока. Обо всем этом десятилетия назад только мечтали. Сейчас это норма. Благодаря современным технологиям значительно облегчился и труд у операторов машинного доения.

«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе-6

«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе-8

Наталья Березовская, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Весейский покров»:
Всё поменялось, многое поменялось. Дойка была – бочками доили, а теперь механизированная. Теперь по системе доим – легче рукам. Заработок хороший, получаем неплохо.

«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе-11

В Минской области продолжается не только реконструкция, но активно ведется строительство животноводческих объектов. В 2020 году планируют возвести 17 современных молочно-товарных комплексов.

# Сельское хозяйство # общество # Наталья Березовская # Фотофакт

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