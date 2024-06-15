Солнце не любит беспечность – врач-дерматолог поделилась рекомендациями по правильному загару

В тренде загорелая и красивая кожа, но солнце не любит беспечность, поэтому важно соблюдать все рекомендации врачей, чтобы воспоминания из отпуска были только приятными.

Диана Филянина, врач-дерматолог, косметолог:

Необходимо, конечно, правильно подготовиться к загару, чтобы загар был красивый и с меньшими побочными реакциями. Нужно за пару дней до загара использовать скрабы для тела и наносить питательные крема. В день загара исключать применение парфюмерии или наносить какие-то крема с отдушками или крема с фруктовыми кислотами, чтобы не получить какие-то раздражения.

Принимать солнечные ванны без вреда для здоровья можно, а иногда даже нужно. Кроме красивого оттенка кожи, вы получите дозу витамина D, который вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых волн.

Диана Филянина:

Необходимо выбирать правильное время для загара. Это должно быть с 9 до 11 утра, либо с 16:00 до 19:00, так как солнце не очень активно в это время. Необходимо носить шляпу, очки и использовать качественные солнцезащитные крема. В первые дни загара нужно загорать постепенно, то есть примерно находиться на солнце около 30 минут и в последующие дни добавлять по 10 минут. Но максимальное время пребывания на солнце должно быть не более 2 часа в день.