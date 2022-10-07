МИД назвал ложью сообщения в латвийских СМИ о белорусском дипломате, который совершил ДТП в Риге

В МИД Беларуси назвали ложью сообщения в латвийских СМИ о белорусском дипломате, который якобы совершил в Риге ДТП и скрылся с места происшествия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши западные соседи решили хайпануть на этом фейке, в том числе и на главном телеканале. Вот только в реальности ситуация обстояла иначе. Автомобиль действительно был с белорусскими номерами, но принадлежал он дипломату Представительства ЕС в Минске.

Примитивная ложь вновь обернулась против ее же создателей. Впрочем, в Евросоюзе это давно стало нормой. Получается, европейский дипломат в европейской столице протаранил машину рижанина, а виноваты почему-то несуществующие сотрудники белорусского посольства.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Дело в том, что благодаря стараниям латвийской стороны в Риге отсутствуют белорусские дипломаты. Авторы инсинуации, наверное, забыли это учесть. В связи с этим вся распространяемая информация является примитивной ложью. На многих фото и видео четко видны номера транспортного средства. Для любого белоруса очевидно, что это номера иностранных дипломатов, работающих в Беларуси с минской регистрацией.

В МИД Беларуси напомнили, что оставление места ДТП является серьезным правонарушением в любом государстве, и никому не позволено нарушать Венскую конвенцию. Поэтому официальный Минск направил всю имеющуюся информацию латвийским коллегам. Осталось дождаться соответствующей реакции. Или ее отсутствия.