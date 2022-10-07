В Минске стартовала студенческая экологическая акция по уборке мусора

На сегодня загрязнения окружающей среды различными видами мусора являются значительной и глобальной проблемой современности. Большую часть еды, от злаковых культур до редких видов фруктов и овощей, которыми питается человек, приносит почва. Чтобы так продолжалось и дальше, необходимо поддерживать состояние грунта на должном уровне.

Анастасия Парфианович, заведующий отделом экологического образования и социокультурной деятельности РЦЭК г. Минска: С 26 сентября по 9 октября проходит республиканское экологическое мероприятие по уборке мусора. Мероприятие проводится ежегодно с 2017 года с целью привлечения внимания молодежи к современной экологической ситуации в городах и районах Республики Беларусь.

С каждым годом Земля все сильнее устилается мусором. В нашей стране большое количество мероприятий направлены именно на предупреждение загрязнения атмосферы и сохранение здоровья населения. Начинать решать вопрос нужно с уборки, активно принимают участие в акции и помогают волонтеры.

Анастасия Парфианович: Участниками являются команды обучающихся среднего специального и высшего образования. Уже присоединилось 23 команды из 13 учреждений образований. Это более 370 студентов-волонтеров, неравнодушных к окружающей среде. Командам необходимо определить территорию уборки, организовать сбор и вывоз мусора.

Собранный мусор делят на пять категорий: пластик, пленка, стекло, металл и другие виды. Организаторами конкурса по окончании будут проведены подсчеты и церемония награждения. Каждая команда по итогу заполняет отчет о проделанной работе и отправляет его в организацию. Победу одержит та группа участников, которая соберет наибольшее количество отходов. Некоторые студенты вузов в этом деле уже не новички, и с самого зарождения этой традиции с огромным удовольствием принимают в ней участие.

Карина Юрченко, магистрант Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова БГУ: Я очень люблю эти акции, я участвую в них уже не первый год. Я считаю, что такие акции необходимы для сохранения нашей окружающей среды, для поддержки экологической ситуации это невероятно важно. И мне очень приятно участвовать в таких мероприятиях.

Дарья Ляшук, студентка 2 курса Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова БГУ:

Мне очень понравилась данная акция. Принимаю участие уже второй год. Было 15 студентов, актив студенческого союза. Труднее всего в проведении акции давалось то, что мусор находился в труднодоступных местах. Большое количество ПЭТ-бутылок находилось в воде, приходилось их вот так доставать. Если у вас есть какая-то бутылка или мусор, лучше ее положить в сумку и донести до контейнеров, которые стоят почти на каждом шагу. Мусор загрязнет природу и очень долго разлагается. Пластик может быть перерабатываемым, вы можете дать вторую жизнь каким-то предметам.

Относитесь бережно к окружающей среде. Она у нас одна на всех.