Телеканал СТВ подвёл итоги конкурсов «Мой любимый город» и «Познай Беларусь»

Победителем фотоконкурса «Мой любимый город» стала Светлана Зыгмантович.

Помимо того есть победители и среди мужчин: Фёдор Лысенко и Сергей Домбровский.

Буквально недавно в национальной библиотеке Республики Беларусь прошло чествование победителей двенадцатого республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь». Организаторами данного мероприятия выступили Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, а также Национальное агентство по туризму и газета «Туризм и отдых». В конкурсе впервые за все годы его проведения оказалось два победителя - Ольга Загний и Денис Баранов.

Почему два победителя?

Ольга Загний, победитель туристического конкурса «Познай Беларусь»:

Мы с Денисом вместе путешествовали, прислали фотографии вместе. Но так, как путешествовали мы вдвоем, фотографировали друг друга. Поэтому получилось, что заявка как от двух человек, но по сути мы - как одно целое.

Что вам дало участие в этом конкурсе?

Денис Баранов, победитель туристического конкурса «Познай Беларусь»:

Мы увидели Беларусь с другой стороны. Увидели те места, о существовании которых даже и не подозревали.

Какие критерии были для участников?

Ольга Загний, победитель туристического конкурса «Познай Беларусь»:

Главный критерий - количество фотографий. Также - временные рамки. Поскольку конкурс ежегодный, временные рамки - это год. Ракурс тут не имел значения, главное, чтобы объект был узнаваем. Всем участникам был предоставлен список - 566 объектов. Это громадная цифра, которая, казалось бы… Где?! Но на самом деле есть такое. Но мы составляли маршруты. Ехали одной дорогой, ночевали где-то в палатках, возвращались другой дорогой. И так за выходные мы могли просмотреть 15-20 объектов.

Чем вы занимаетесь в обычной жизни. Близка ли вам тема туризма, фотографии?

Ольга Загний:

Да, близка. В этом году я получила диплом «Менеджер туристической организации». Очень люблю путешествовать. Это как Беларусь, так и зарубеж. А вот Диме больше близка фотография.

Был ли объект, который наиболее удивил вас?

Денис Баранов, победитель туристического конкурса «Познай Беларусь»:

Мне нравится обычно все, что я вижу. Каждый раз открываешь что-то новое.

Ольга Загний, победитель туристического конкурса «Познай Беларусь»:

Мне больше всего понравилась деревня Мосар в Витебской области. Там потрясающей красоты костёл. Близлежащая территория. Все очень окультурено. Это было как оазис среди пустыни! И вот эта святая вода, Галгофа…. Такое спокойствие, такая тишина… Там можно жить! Наслаждаться!