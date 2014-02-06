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Телеканал «CNN» назвал монумент «Мужество» в Брестской крепости одним из самых уродливых памятников. Беларусь и Россия назвали это кощунством

06 февраля 2014 16:43
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Новости Беларуси. Большой общественный резонанс вызвал рейтинг памятников, составленный американским телеканалом «CNN», в котором монумент «Мужество» в мемориальном комплексе Брестская крепость-герой был назван одним из самых уродливых и сопровожден язвительными комментариями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобное мнение в Беларуси и России восприняли с негодованием. Общественные и политические деятели двух стран назвали это не иначе, как кощунством и попыткой пересмотреть историю.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Они не знают историю сами. Я уверен, что ни Второй мировой войны, ни Великой Отечественной тем более, они не знают истории. Они не знают, где Брестская крепость, в каком месте этот памятник установлен.

Николай Чергинец, председатель ОО «Союз писателей Беларуси»:
Это не просто кощунство, это попытка людей как-то изменить историю, оскорбить тех, кто погиб. И в то же время унизить, конечно же, народы СНГ, которые создали этот величественный памятник. Другого я здесь не вижу. И призываю я просто в данной ситуации и политиков, и парламентариев, и руководителей государств не только СНГ дать отпор таким поползновениям.

# общество # Памятники

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