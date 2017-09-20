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«Разбежка может быть 15 мм, если манжета не соответствует размеру руки»: как правильно измерять давление?

20 сентября 2017 14:55
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Новости Беларуси. Что необходимо учесть при измерении артериального давления, рассказали в программе «Теледоктор».

Оксана Аниськевич, врач-кардиолог кардиологического диспансерного отделения №3 городского кардиологического центра УЗ «2-я городская клиническая больница»:
Начинаем с посадки пациента.

Спинка должны быть ровной, ноги не скрещены, расслаблены.

«Разбежка может быть 15 мм, если манжета не соответствует размеру руки»: как правильно измерять давление?-1


Во время измерения артериального давления нельзя разговаривать.

Размер манжеты должен соответствовать размеру руки пациента.

«Разбежка может быть 15 мм, если манжета не соответствует размеру руки»: как правильно измерять давление?-4

Это очень важно. Разбежка может быть 10-15 миллиметров ртутного столба, если манжета не соответствует размеру руки. Накладываем манжету.

Приблизительно у нас получается 2 сантиметра от локтевого сгиба.

Манжету фиксируем плотно, но не туго.

Никаких скрещиваний, перекручиваний на шнуре.

«Разбежка может быть 15 мм, если манжета не соответствует размеру руки»: как правильно измерять давление?-7


Это тоже ошибка, которая может изменить нам показатели давления.

Теледоктор. Болезни сердца

# общество # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

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