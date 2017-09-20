«Разбежка может быть 15 мм, если манжета не соответствует размеру руки»: как правильно измерять давление?

Новости Беларуси. Что необходимо учесть при измерении артериального давления, рассказали в программе «Теледоктор». Оксана Аниськевич, врач-кардиолог кардиологического диспансерного отделения №3 городского кардиологического центра УЗ «2-я городская клиническая больница»:

Начинаем с посадки пациента. Спинка должны быть ровной, ноги не скрещены, расслаблены.



Во время измерения артериального давления нельзя разговаривать.

Размер манжеты должен соответствовать размеру руки пациента.

Это очень важно. Разбежка может быть 10-15 миллиметров ртутного столба, если манжета не соответствует размеру руки. Накладываем манжету.



Приблизительно у нас получается 2 сантиметра от локтевого сгиба. Манжету фиксируем плотно, но не туго. Никаких скрещиваний, перекручиваний на шнуре.