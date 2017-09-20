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«Месяц-два пропью препараты от холестерина, пересдам анализ крови и больше принимать не буду. Это – самая частая ошибка»

20 сентября 2017 14:55
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Новости Беларуси. Как правильно принимать лекарства, рассказали в программе «Теледоктор».

Татьяна Лейнова, врач-кардиолог кардиологического диспансерного отделения №3 городского кардиологического центра УЗ «2-я городская клиническая больница»:
Пациенты, которые считают: «Я буду принимать препараты от холестерина курсами, месяц-два пропью, пересдам биохимический анализ крови и там будут хорошие показатели, и больше принимать не буду», – в корне неправы. Это – самая частая ошибка.

Все препараты от артериальной гипертензии точно так же принимаются постоянно.

Если какой-то из препаратов не подходит пациенту по каким-то своим побочным эффектам, ему есть аналоги, заменители, которые может назначить врач. Одно из осложнений артериальной гипертензии – это ишемическая болезнь сердца, которая, к сожалению, на данный момент, неизлечима. Приёмом препаратов мы, всего лишь, сдерживаем прогрессирование этого заболевания. Поэтому препараты принимать надо тоже на постоянной основе, непрерывно.

Теледоктор. Болезни сердца

# общество # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

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