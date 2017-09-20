Заменяет ли фитнесс-браслет тонометр?

Новости Беларуси. О разнице между различными средствами измерения давления рассказали в программе «Теледоктор».

Оксана Аниськевич, врач-кардиолог кардиологического диспансерного отделения №3 городского кардиологического центра УЗ «2-я городская клиническая больница»:

Фитнесс-браслеты и все модные гаджеты – это, всё-таки, для более молодого поколения. Конечно, более пожилым пациентам нашим, всё-таки, где возрастная категория уже за 50…

Классика – это, всё-таки, такие тонометры, то есть, плечевые.

Именно плечевые, потому что состояние сосудов уже совсем другое.