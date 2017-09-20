Прямой эфир

Заменяет ли фитнесс-браслет тонометр?

20 сентября 2017 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О разнице между различными средствами измерения давления рассказали в программе «Теледоктор».

Оксана Аниськевич, врач-кардиолог кардиологического диспансерного отделения №3 городского кардиологического центра УЗ «2-я городская клиническая больница»:
Фитнесс-браслеты и все модные гаджеты – это, всё-таки, для более молодого поколения. Конечно, более пожилым пациентам нашим, всё-таки, где возрастная категория уже за 50…

Классика – это, всё-таки, такие тонометры, то есть, плечевые.

Именно плечевые, потому что состояние сосудов уже совсем другое. 

Теледоктор. Болезни сердца

# общество # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
«Электронный тонометр нужно проверять раз в 3 года»
20 сентября 2017 14:55

«Электронный тонометр нужно проверять раз в 3 года»

«Разбежка может быть 15 мм, если манжета не соответствует размеру руки»: как правильно измерять давление?
20 сентября 2017 14:55

«Разбежка может быть 15 мм, если манжета не соответствует размеру руки»: как правильно измерять давление?

Что такое кардиоваскулярный риск и где его оценить в Минске?
20 сентября 2017 14:55

Что такое кардиоваскулярный риск и где его оценить в Минске?