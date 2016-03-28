Техника окрашивания волос: яркие пряди, калифорнийское мелирование и маскировка седины

Цвет волос женщины зависит от настроения, сезона и, конечно, модных тенденций. Еще 50 лет назад мир был уверен: «джентльмены предпочитают блондинок», а в году нынешнем ведущие стилисты оттеняют классический блонд холодной платиной и серебром. Однако белорусские девушки, уставшие от холодов, предпочитают яркость и глубокий цвет. Благо, парикмахерам есть что предложить клиентам этой весной.

Наталья Янковская, парикмахер-стилист:

Свободный стиль – это так, как видит художник, как видит мастер, как падает волос и как он будет в дальнейшем выглядеть в высушенном состоянии. Это абсолютно авторская работа. Второй такой даже сам мастер не сможет повторить.

Окраска волос – это сложный химический процесс, а художественная окраска – работа для профессионалов. К примеру, яркие пряди на белоснежной голове максимально выигрышно заискрятся при условии грамотного чередования оттенков: от фуксии у корней через серо-фиолетовый к пастельно-розовому.

Тохир Халилов, стилист, мастер международного уровня по парикмахерскому искусству:

Эти окрашивания выдерживаются недолго. Они смываются, но не выходят полностью – остается пастель. С этим можно еще ходить и потом освежать прядь в прядь.

Светловолосым любительницам сдержанной красоты парикмахеры рекомендуют калифорнийское мелирование. Кстати, оно предназначено для натуральных блондинок, а вот венецианское – для брюнеток. Такая техника окрашивания считается щадящей и придает эффект локонов, выгоревших на солнечных пляжах Калифорнии. Секрет техники в контрасте холодного жемчужного и золотистого оттенков.

Красоте, как и любви, все возрасты покорны. Поэтому женщины, ступившие на цветущий этап жизни, имеют все шансы выглядеть свежо и стильно этой весной. Сегодня существует множество техник маскировки седины. Главное в этом деле – грамотный подход к окрашиванию. А вот выбеленные пряди и «зебра» на голове – сомнительный выбор для зрелых дам.

Светлана Шатерник, тренер национальной сборной по парикмахерскому искусству, мастер международного уровня:

С возрастом мелирование – это не лучший вид работы. Он наоборот придает этот седой цвет, от которого она как раз хотела бы уйти. А делая мелирование, она достигает этого эффекта – придает возраст.

Альтернатива мелированию – осветление с последующим тонированием, то есть окрашиванием в мягкие натуральные цвета. Кстати, после 40 волосы теряют не только пигмент, но и свою прочность, поэтому не стоит подвергать их лишнему стрессу, идя на агрессивные эксперименты с прической, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

При любом окрашивании важно учитывать и цвет лица. Если вы решили разбавить образ прядью цвета фуксии, встречайте весну и с игривым румянцем на щеках. Впрочем, счастье и хорошее настроение всегда преображают женщину.