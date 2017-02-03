Татуаж как камуфляж: зелёные брови сделали минчанке в салоне красоты

Эту курьёзную историю, я начну, пожалуй, с анекдота. Женщина, обеспокоенная тем, что муж в последнее время перестал совсем обращать на неё внимание, перед его приходом с работы надела противогаз. Мужчина зашёл в дом, разделся, умылся, поужинал, сел смотреть телевизор. И совершенно не обращает на неё внимания. Наконец, она не выдерживает и говорит: «Николай, посмотри на меня! Ты ничего не замечаешь?» Он смотрит: «Ты что, брови выщипала?» Героиня сюжета «Добро пожаловаться» также готова надеть противогаз, чтобы её брови никто не увидел.

В XVIII веке, когда в Европе вошли в моду широкие и густые брови, дамы сбривали собственные, а на их место наклеивали искусственные, сделанные из мышиных шкурок и хвостов.

Сегодня заниматься подобным девушкам и в голову не придет. В распоряжении современных красавиц услуги мастеров-бровистов и перманент. Последний кто-то делает для красоты, кто-то – для экономии времени.

Однако, зачастую причины нанесения перманента меркнут перед результатами. И именно последние – самое интересное в этой истории.

Ольга Зданевич:

Хотела сделать татуаж бровей в октябре-месяце, начала мониторить сайты и наткнулась на сайт «Акварель», там было выгодное предложение сделать татуаж по скидке. Посмотрела работы, вроде бы всё хорошо. Записалась, пришла, сделала татуаж.

Минчанка была несказанно довольна собой.

По весьма привлекательной акции брови мечты она получила.



Вот только радость оказалась недолгой. Вскоре, увидев свое отражение в зеркале, Ольга постигла истину: чтобы не потерять лицо, не стоит на нем экономить.

Ольга Зданевич:

После того, как я сделала у них в салоне татуаж, я заметила, что работа сделана некачественно и не по технике. Должны были быть прорисованы волосинки, а у меня были чёрточки да палочки с точечками. Плюс еще краска дала зелёный оттенок. Девушка обратилась по телефону к директору салона, однако руководитель заявила, что процедуру проводил мастер, не связанный официальными трудовыми отношениями с салоном. А, значит, ответственности за данные художества они не несут. Тогда Ольга отправилась в салон и потребовала книгу замечаний и предложений, но предоставить ее минчанке отказались, а это грубое нарушение законодательства.

Для того, чтобы окончательно разобраться в сложившейся ситуации мы обратились в злополучный салон. От комментариев на камеру директор салона скромно отказалась, но подготовила письменный ответ:

Из ответа следует, что главной задачей мастера, было не набить идеальные брови, а набить руку. И, судя по всему, клиенту это было известно. Так стоит ли теперь удивляться результату?

Ведь у начинающих мастеров бровь на бровь не приходится. Ольга Зданевич:

Хочу исправить данное творчество на лице. Но в данный салон я обращаться больше не буду, потому что знаю, что там работает тот же самый мастер. И я хочу, чтобы мне возместили деньги за то, что я пойду в другой салон переделывать их работу.

На этот вопрос отвечает специалист с 15-летним стажем, гуру перманента, руководитель Ассоциации профессионалов перманентного макияжа.

Алла Рамазанова:

Было бы правильно, если девушка не находит общий язык с мастером и мастер не видит потенциал исправить то, что он сделал. Если она обратится к помощи третьих лиц, мастер компенсирует ей стоимость исправления. Если не устраивает ни цвет, ни форма, то я рекомендую удалять. Удалять можно лазером. Учитывая, что у девушки уже был перманент, который она делала два года назад, он держался, уже изначально, может быть, стоило убрать тот и нанести новый. Ибо волосковый метод не ляжет на старый перманент. Потому что волосковый метод предполагает рыхлую текстуру.

То есть: волосок-промежуток-кожа. Если там уже лежит общий тон, уже есть перманент, то волосковая техника просто здесь не сработает.

Зелёные или сине-чёрные брови комичных форм, синие губы угрожающих размеров, ассиметричные стрелки и другие шедевры криворуких гениев, которые, мягко говоря, не украшают женщин.

Если у вас нет комплекса, что вы излишне красивы, не стоит идти туда, где не сидят мастера, но зато мастерски уродуют.

Алла Рамазанова:

Практикуется процедура предварительной консультации. Если девушка сомневается и не знает, что ей делать и делать ли, вообще, перманентный макияж, есть предварительная консультация, где с мастером обсуждаются все нюансы. Форма, цвет, техника. И клиент может подумать.



А что думают о тех самых тенденциях на лицах своих избранниц белорусские мужчины? И стоит ли красота пресловутых жертв?

Минчане:

Очень сильно как-то сейчас это подвержено влиянию. Много девушек меняет свою форму бровей, как-то раньше этому меньше внимания намного уделялось. Не знаю, наверное, нравится. Мне кажется, поиски какой-то искусственной красоты происходят только от чувства какой-то внутренней неудовлетворённости. Мне очень нравятся девушки, у которых натуральное всё, качественное. Всё своё и всё при ней. Внимание обращаю, естественно. Нравится натуральное. Не нравится, когда излишне накрашенные и, как бы так сказать, выраженное ярко, что они толстые.

А в это время в Ассоциации профессионалов перманентного макияжа уже придумали, как избежать споров, вместе с тем, защитить права, как мастеров, так и клиентов.

Алла Рамазанова:

Страдают как клиенты, так и мастера.

И из разных городов Беларуси я слышу жалобы мастеров на то, что не обоснованы претензии клиентов. Мы на форумах между собой общаемся, мы видим профессионально сделанную работу, но клиент почему-то требует, возвращает деньги, что ему что-то не нравится. И мы это называем, всё-таки, «потребительский терроризм» – что человек и получает процедуру, и требуют назад возврат денег. Поэтому одной из веток работы ассоциации мы видим защиту как клиентов, так и нас, мастеров. И мы планируем сделать экспертизу, ведь есть же независимые экспертизы по оценке: качественная у вас обувь или нет. Также и по проделанной работе, мы хотим с этим работать и наши юристы пытаются сделать какие-то документы, чтобы мы могли созывать независимую комиссию из мастеров уважаемых, которые имеют реальный статус экспертов. Потому что можно по объективным причинам установить, качественно эта сделана процедура или нет. Это не картина Ван Гога, что одному нравится, другому не нравится: «Я художник, я так вижу». Тут есть критерии, которые можно оценить.



Говорят, только в ходе объективной дискуссии может родиться общая точка соприкосновений, из которой получается разглядеть все наболевшие вопросы сторон. Возвращаясь к истории Ольги, отметим: у руководства салона и клиентки, пусть и не без труда, но услышать друг друга получилось.