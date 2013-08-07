Новости Беларуси. Педагогов в новом учебном году ожидает прибавка к зарплате. Тарифные ставки для работников сферы образования повысятся на 25%. Такое решение принято в Правительстве.

Виртуальные журнал, дневник и расписание занятий. «Электронная школа» начнет работу в Минске первого сентября. Пока необычный проект опробуют в столице, однако если он хорошо зарекомендуют себя, то его подхватят и в регионах.

Журнал и дневник он-лайн - это не только просмотр и выставление оценок, но и виртуальное общение родителей с учителями. Еще одно нововведение - электронная карта. С ее помощью ученик сможет не только пройти на территорию школы, но и заплатить за обед в столовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.