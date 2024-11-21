Карта доступной среды заработает в Беларуси с 1 января 2025 года

С нового года карта доступной среды будет активирована в Беларуси. Воспользоваться ей смогут и слабовидящие люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С нового года карта доступной среды будет активирована в Беларуси. Воспользоваться ей смогут и слабовидящие люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Создание равных возможностей для всех – основа социальной политики нашей страны. В Беларуси реализуется государственная программа, направленная на улучшение доступности объектов для людей с ограниченными возможностями.
Что касается этого проекта, пользователи смогут зайти в специальное приложение и, кликнув на любой социальный объект, увидеть его изображение и подробный список элементов доступной среды, которые он предлагает. В текущей пятилетке запланировано увеличить количество доступных объектов до 30,5 тысячи. 600 из них будет в Минске.
Диана Демидова, начальник управления социальной поддержки населения по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Уже 90 % этих объектов выполнено. Сюда же входят объекты социальной инфраструктуры, 46 объектов жилого фонда. Вся доступная среда нацелена на комплексный подход. Уличная дорожная сеть у нас в городе от запланированных объектов выполняется на 100 %. В этом году выполнено 112 остановочных пунктов, которые полностью адаптированы для инвалидов и физически ослабленных лиц.
Виктория Гречиха, начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Сегодня мы говорим о комплексной доступности объектов. Объект должен быть доступен не только физически, но информационная доступность для людей с инвалидностью также должна существовать. Все мы знаем, что создание доступной среды – очень сложный механизм, который требует значительных временных и финансовых затрат.
Число доступных объектов будет увеличиваться и в дальнейшем. Уже есть планы на ближайшие 5 лет. Они сохранят действующие подходы, реализуемые в рамках государственной программы социальной защиты.