Карта доступной среды заработает в Беларуси с 1 января 2025 года

С нового года карта доступной среды будет активирована в Беларуси. Воспользоваться ей смогут и слабовидящие люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создание равных возможностей для всех – основа социальной политики нашей страны. В Беларуси реализуется государственная программа, направленная на улучшение доступности объектов для людей с ограниченными возможностями.

Что касается этого проекта, пользователи смогут зайти в специальное приложение и, кликнув на любой социальный объект, увидеть его изображение и подробный список элементов доступной среды, которые он предлагает. В текущей пятилетке запланировано увеличить количество доступных объектов до 30,5 тысячи. 600 из них будет в Минске.