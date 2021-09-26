Такого вы ещё точно не слышали. Вот как охотник зовёт оленя

Тем не менее повстречать благородного оленя, лося или косулю непросто. В этом убедилась Оксана Семашко. Она отправилась на охоту без ружья, но с видеокамерой.

Новости Беларуси. Золотая осень в Беларуси открыла сезон охоты на реву во время гона. Именно во время брачного периода благородные олени демонстрируют перед прекрасной половиной мощный голос и роскошные рога. Вплоть до октября заветные трофеи покоряются охотникам поздними вечерами и в ветреную погоду. Так обитатели леса слабо слышат шорох шагов и запах человека, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Оксана Семашко, корреспондент:

Когда мы отправились на охоту в Витебскую область из Минска, и предположить не могли, что нас будет поджидать на пути. Дремучая чаща болотистого северного региона нас встретила гостеприимно и не захотела отпускать. Пришлось вызывать подмогу. Отправились на охоту мы поздно вечером. Уже стемнело, а дождь и ветер составили нам компанию. И охотовед Валерий с 13-летним стажем уверяет: темное время суток и непогода способствуют охоте. Говорит, нет более осторожного животного, чем олень. Если посчастливится, благородного можно увидеть за 200 метров. А вот медведя еще не встречал, только его след 43-го размера.