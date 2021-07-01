«Такого потопа уже лет 30 никто не видел». Что говорят жители деревни, дорогу к которой смыло ливнями

Новости Беларуси. Размытый под Минском в деревне Городище участок улицы Пионерской полностью восстановлен, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из-за обильных осадков, которые прошли 26 июня, водопропускная труба попросту не справилась с бушующим потоком. Участок дороги был напрочь размыт. В итоге местные жители не могли перебраться с одного берега на другой. Какова ситуация сейчас, узнала Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

На размытом участке улицы уже есть насыпь, дорожное полотно укрепили асфальтогранулятом. Местные жители уверяют, все аварийные службы среагировали вовремя. И быстро ликвидировали последствия.

Сообщение о подтоплении улицы Пионерской в деревне Городище поступило 20:00 26 июня. Службы долго себя ждать не заставили – оперативно был создан штаб по чрезвычайной ситуации, выехали специалисты. Организовали объездные маршруты для проезда спецтехники и местных жителей. На месте происшествия дежурили спасатели, а также медики.

Андрей Бекета, генеральный директор ЖКХ Минского района:

Были выделены 22 единицы техники, которые работали в круглосуточном режиме. Это позволили в течение 20 часов полностью ликвидировать данное происшествие. Сюда было завезено 700 кубических метров песчано-гравийной смеси, сверху укреплено асфальтогранулятом. В настоящее время обеспечен беспрепятственный доступ и проезд местных жителей к своим домам. В дальнейшем будет принято проектное решение по укреплению данного сооружения.

Ширина размытого участка – 5 метров, Протяженность – 20. Сейчас уровень бушевавшей реки Менки можно определить наглядно. Местные жители вспоминают, как оказались в буквальном смысле отрезанными от цивилизации. Сейчас поврежденный участок окончательно восстановлен. И жители могут беспрепятственно передвигаться.

Есть видео – на расстоянии 20 метров просто ушел под воду. Относительно быстро, то есть сразу же приехало МЧС, наши дорожно-транспортные службы.

Такого потопа уже лет 30 никто не видел. Люди постарались буквально за сутки, до вечера, до самой ночи работали. Все восстановили. На следующий день уже, пожалуйста – ездили.