«Таким образом разгружаемся после рабочей недели». 23 января в Минске прошёл закал-забег

Новости Беларуси. Когда минус за окном не помеха. 23 января в столице прошел очередной закал-забег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зимних пробежках участвуют не только опытные спортсмены, но и новички. Участники могли выбрать дистанцию 2, 5, 10 и 15 километров. Несмотря на легкий мороз, на такое испытание решились не только любители бега, но и опытные моржи. После финиша – водные процедуры. Желающие могли облить себя ледяной водой или окунуться в Свислочь. Бегуны признаются: подобные пробежки позволяют не только укрепить иммунитет, но и пообщаться с единомышленниками.

Так как являюсь курсантом Военной академии, мы таким образом разгружаемся после рабочей недели. Данное мероприятие я посещаю не впервые. Это уже, может, мое десятое мероприятие. Закаляемся как будущие офицеры.