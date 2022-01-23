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«Таким образом разгружаемся после рабочей недели». 23 января в Минске прошёл закал-забег

23 января 2022 14:50
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Новости Беларуси. Когда минус за окном не помеха. 23 января в столице прошел очередной закал-забег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Таким образом разгружаемся после рабочей недели». 23 января в Минске прошёл закал-забег-1

В зимних пробежках участвуют не только опытные спортсмены, но и новички. Участники могли выбрать дистанцию 2, 5, 10 и 15 километров. Несмотря на легкий мороз, на такое испытание решились не только любители бега, но и опытные моржи. После финиша – водные процедуры. Желающие могли облить себя ледяной водой или окунуться в Свислочь. Бегуны признаются: подобные пробежки позволяют не только укрепить иммунитет, но и пообщаться с единомышленниками.  

«Таким образом разгружаемся после рабочей недели». 23 января в Минске прошёл закал-забег-4

Так как являюсь курсантом Военной академии, мы таким образом разгружаемся после рабочей недели. Данное мероприятие я посещаю не впервые. Это уже, может, мое десятое мероприятие. Закаляемся как будущие офицеры.  

«Таким образом разгружаемся после рабочей недели». 23 января в Минске прошёл закал-забег-7

Занимаюсь моржеванием уже три года, закал-бегом начал в этом году заниматься, совместил бег. Для здоровья очень полезно, прекрасно, особенно с закаливанием. Для здоровья очень хорошо, прекрасно себя чувствую, не болею уже очень давно, поэтому продолжаю моржевать, бегать, заниматься здоровым образом жизни. И никакая болезнь не возьмет.  

# Моржевание # общество # Фотофакт

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