«Таких городов в Беларуси всего 6». Почему для гала-концерта СТВ выбрали именно Столин?

Новости Беларуси. День народного единства – самый молодой государственный праздник, который уже имеет традиции. Во второй раз наш телеканал подготовил праздничный гала-концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году местом его проведения выбрали самый большой район в Беларуси – Столинский. Праздничным настроением поделилась Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Самый большой район в Беларуси. 2/3 столинских земель заняты лесами и болотами, а для жизни пригодна лишь 1/3. Это отразилось на характере здешних людей. Они называют себя полешуками. Самобытные и трудолюбивые. Именно по границам Столинского района прошелся когда-то Рижский мирный договор, который разделил Беларусь надвое. А потому именно здесь по-особенному ощущается праздничность даты. 17 сентября 1939 года мы стали едины. И Столин – это один из немногих белорусских городов, где есть не просто улица 17 сентября, а целая площадь. Таких городов в Беларуси всего шесть.

Память благодарных потомков. Беларусь знает своих героев. В Год исторической памяти по инициативе школьников в одной из школ открылся музей Степана Каплуна, командира партизанской бригады. Он шел через здешние места и отвоевывал будущее для каждого из современников.

Янина Березовская, ученица средней школы № 2 Столина:

Раньше в этом помещении находилась библиотека. Но, когда у нас появилось огромное желание создать свой музей, мы решили, что он будет здесь. Когда мы провели свою первую экскурсию, я поняла, насколько это важно и приятно – делиться этими знаниями о войне с другими людьми.

«Единство живет в нас самих» – скажут на главной площади города, где прошел торжественный митинг. Разделенные и лишенные возможности быть народом. Дата 17 сентября изменила жизни прабабушек и прадедушек всех тех, кого праздник объединяет сегодня. В день единства награды профессионалам, чей труд изо дня в день делает краше город для тысяч горожан.