«Тайные пружины политики – 2020». Мнение Григория Азарёнка о дате 7 ноября

Григорий Азаренок, СТВ:

Праздничные, памятные или знаменательные даты – повод отойти от сиюминутной политики, конспирологии и текущего анализа.

За каждой политической силой, за каждым политическим действием стоят смыслы. Стоят исторические энергии, стоят подвиги или подлости, победы или поражения, сила или слабость. Сегодня мы отмечаем 7 ноября. Да, на государственном уровне отмечаем единственные на постсоветском пространстве. И это наш повод для гордости. Чтобы понять, что произошло 103 года назад, нужно внимательно окунуться в историю. Разобраться в духе времени 1917 года. Что это было за время, что за год? Григорий Азаренок:

Это был иудин год предательства. «Кругом измена, трусость и обман», – написал Николай II на станции Дно 2 марта. Верховного Главнокомандующего во время войны предали все – командующие фронтов, генералы, царедворцы, думские деятели, купцы, даже церковь. И не нашлось крестьянина – Ивана Сусанина – из народа целого. Большевиков тогда еще и близко нигде не было. А дальше – развал. Издается указ, запрещающий подчиняться офицерам. Это во время войны, когда оккупант находится на твоей территории. Солдаты бросают окопы и под звон самогонных бутылок братаются с врагами. Соответственно, следует поражение за поражением. Армия, которая вот-вот должна была войти в Константинополь и Берлин, позорно отступает. Экономика рушится на глазах. По всей стране вспыхивает голод. Уничтожается вся система государственных институтов. Начинаются страшные болезни. Безвластие порождает разгул анархии, унижения, уничтожения, злобы и бесчинства. Территории начинают рассыпаться.

Григорий Азаренок:

На всех углах появляются прохиндеи и авантюристы, которые готовы писать телеграмму кайзеру, лизать его сапог ради собственных политических амбиций. И международная мафия капиталистических хищников начинает с удовольствием, яростно, жадно делить то, что осталось от поверженного врага. Но тут происходит то, чего никто не мог ожидать. Маргинальная группа людей, дворяне средней руки, разночинцы, бывшие каторжники – их никто не рассматривал всерьез. Никто не обращал на них внимания. Большевиков в Петрограде было 200 человек. И они берут эту валяющуюся в грязи, растоптанную власть. Не имея собственной армии, не имея сил и средств, аппарата управленцев – только идею. И они обращаются не к загранице. Не к олигархам. Не к военным. Они обращаются к людям. К многомиллионной массе рабочих и крестьян. И говорят с ними на их языке. И их услышали. Григорий Азаренок:

А дальше начались кромешные пять лет. Пять лет битвы и сражения. Разобраться, кто был больший садист, а кто меньший, кто пролил больше крови – не разберемся. Это была братоубийственная гражданская война. Но оценить можно одно. Против «красного» правительства сражались немцы, поляки, чехи, японцы, англичане, французы, американцы одновременно. Плюс – огромная Белая армия, поддержанная той же Антантой. Можно добавить анархистов, махновцев, эсеров, антоновцев, петлюровцев, басмачей. При этом они с нуля создавали армию. У них была неработающая промышленность, у них отсутствовал госаппарат. Но у них были две вещи – идея и поддержка народа. И они победили.

На чем основаны идеи, которые двигали наших предков на такие подвиги? Как писал Лермонтов: «Есть чувство правды в сердце человека». Они встали против неправды. Против того, что люди не равны между собой. Против Золотого тельца. Против бесконечной ослепляющей власти доллара. Против банков, трестов, золота. Против мирового порядка, основанного на ростовщичестве. И победили. Григорий Азаренок:

А затем наши предки построили тысячи университетов. Возвели целые города. Победили в самой страшной войне в истории человечества. Сняли лучшие в мире фильмы. Написали лучшие в мире книги. Построили великое государство, которое стало удерживающим мир от спадания в пропасть ядерной зимы. Сегодня мы вновь стоим перед цивилизационным выбором.