Таблички с историческими названиями улиц появятся в туристических местах Минска

Новости Беларуси. Болотная, Бернардзинская, Валоцкая. Центральные улицы Минска украсили таблички с названиями, которых нет в современном городе. Это воспоминания о старых шильдах, которые в разное время помогали ориентироваться минчанам и гостям столицы.

Исторические названия пока появились на шести улицах –

Энгельса, Интернациональной, Кирилла и Мефодия, Герцена и Зыбицкой, а также в Музыкальном переулке.

Планируется, что, вслед за Верхним городом, подобные таблички будут установлены и в других точках города –

на проспекте Независимости и Победителей, по улице Карла Маркса, Ульяновской, Советской, площади Парижской коммуны и других.

Таблички призваны возвращать городу его исторический облик, подчеркивать уникальность его истории и культуры и расширять туристический потенциал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.