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Строительство жилья в Минске уменьшится вдвое согласно новому генплану развития

26 сентября 2016 19:51
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Новости Беларуси. Оптимизация объемов жилищного строительства в Минске предстоит согласно корректировкам Генерального плана развития Минска до 2030 года. В предыдущей версии предполагалось строить ежегодно 1200 тысяч квадратных метров жилья.

А это означало, что через 14 лет жилой фонд города должен был удвоиться.

Планировалось вести жилищное строительство в основном на новых территориях.

По новому варианту объем жилищного строительства уменьшается практически вдвое.

Территории для застройки запланированы внутри нынешних городских границ. Часть жилья для расселения (примерно 100–120 тысяч) предлагается возводить в городах-спутниках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Кочерго, первый заместитель председателя Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
За 8 месяцев введено 503 квадратных метров. В сентябре уже введён один дом в Ленинском районе, ещё планируется порядка 6 домов ввести в этом месяце. В общей сложности за 9 месяцев планируется ввести 550 тысяч.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Юрий Кочерго

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