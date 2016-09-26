Строительство жилья в Минске уменьшится вдвое согласно новому генплану развития

Новости Беларуси. Оптимизация объемов жилищного строительства в Минске предстоит согласно корректировкам Генерального плана развития Минска до 2030 года. В предыдущей версии предполагалось строить ежегодно 1200 тысяч квадратных метров жилья.

А это означало, что через 14 лет жилой фонд города должен был удвоиться.

Планировалось вести жилищное строительство в основном на новых территориях.

По новому варианту объем жилищного строительства уменьшается практически вдвое.

Территории для застройки запланированы внутри нынешних городских границ. Часть жилья для расселения (примерно 100–120 тысяч) предлагается возводить в городах-спутниках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Кочерго, первый заместитель председателя Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

За 8 месяцев введено 503 квадратных метров. В сентябре уже введён один дом в Ленинском районе, ещё планируется порядка 6 домов ввести в этом месяце. В общей сложности за 9 месяцев планируется ввести 550 тысяч.