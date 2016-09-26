Долгострои жилищного фонда планируется ликвидировать к концу 2016 года

Новости Беларуси. Тем временем, в Минске практически попрощались с долгостроями жилищного фонда.

В течение 2016 года было сдано 6 проблемных домов, оставшиеся 4 планируется завершить до конца года.

Один из объектов сдадут уже в октябре. В данный момент застройщики собирают заключения от МЧС, санслужб, комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

К слову, сейчас в столице возводится больше 100 жилых домов.

Все они находятся на контроле в комитете строительства и инвестиций, и в районных администрациях. Во избежание появления новых долгостроев, за ходом работ начинают следить уже на начальном этапе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.