Сюда немцы так и не пробились. За что Тула получила звание города-героя?

1941 год. Тула. Знаменитый город оружейников. На заводах идет усиленный выпуск винтовок Токарева, пистолетов ТТ и пулеметов Максима. Фронту необходимо оружие. Ведь немецкая армия огненным шаром несется по стране. 6 сентября Гитлер издает директиву № 35 – прямой приказ к наступлению на Москву.

Это операция «Тайфун». Берут город за городом. Дорога на Москву с юга для фашистов практически открыта – на пути у них лишь Тула. И, оказалось, что ее не покорить.

На Тулу стремительным вихрем движется немецкая танковая армия генерала Гудериана, мастера молниеносных атак. С ним пехотный полк «Великая Германия» – элитные войска, которые на тот момент еще ни разу не проигрывали. 300 танков при поддержке боевой авиации против города оружейников.

Местная газета вышла с призывом: «Все на защиту родной Тулы!» Город готовился: ввели лимиты на продукты в магазинах, окна заклеивали лентами, шел сбор теплых вещей для бойцов, подвалы домов переделывали в бомбоубежища. Жители города рыли окопы и траншеи.

Из воспоминаний жительницы Тулы Лидии Козиной:

Работали круглосуточно, женщины сменяли нас, подростков, пару часов на сон, и опять к лопате. Мы чувствовали кожей ту агрессию и зло, которое исходило от немцев. И неистово ненавидели врага взамен. Тогда мне было 14, но такого сильного чувства ненависти, как тогда, я больше не испытывала ни разу.

В городе принимают решение об эвакуации металлургических заводов. Станки, заготовки, схемы вывозят вглубь страны, чтобы наладить производство оружия для армии вдали от бомбежек. Также спасают культурные ценности, а в вагонах-теплушках и семьи рабочих.

В таком вагоне по нормативам должно было размещаться до 40 человек, площадь такого вагона внутри около 32 квадратных метров.

23 октября, меньше недели до немецкого вторжения. В городе принято решение о создании Тульского рабочего ополчения.

Сергей Воробьев, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Музея обороны Тулы:

И мы как раз с вами сейчас находимся в штабе Тульского рабочего полка. И видим, как в штаб пришли добровольцы. Возраст бойцов, тех, кто защищал Тулу тогда, осенью 1941 года, действительно разный. Сюда приходят и студенты, сюда приходят и пожилые мужчины, и приходят даже дети 10 и 12 лет, которые готовы с оружием в руках защищать свой родной город.

Создается и Тульский боевой участок из нескольких стрелковых дивизий и полков, отряда милиции, бригады войск НКВД и рабочих. По разным подсчетам, это максимум 3 500 человек. Плюс неисправные танки, которые расставили по окраинам города, создав таким образом стационарные огневые точки. Первый штурм города начался утром 30 октября. Атаку принял полк НКВД.

Сергей Воробьев:

Мы сейчас находимся на территории центрального парка имени Белоусова. И проходимся по окопам. Именно здесь в конце октября – начале ноября 1941 года туляки защищали свой город от немецких захватчиков, и именно здесь проходили самые ожесточенные бои.

Во вторую атаку против танков встали вчерашние тульские рабочие. Немцы бомбили город с воздуха.

Галина Буро, корреспондент:

На колокольне Всехсвятского собора находился пункт артиллерийского полка. Отсюда велось наблюдение за немецкими позициями и корректировка огня. В результате красноармейцам удалось уничтожить четыре танка и целую батарею противника. За что командир пункта Николай Резвецов был удостоен ордена Красного Знамени. На колокольне от обстрелов пострадал купол и скульптура одного из четырех ангелов.

Галина Буро:

Потому в Туле говорят, что в обороне города принимали участие даже ангелы.

Трое суток немцы пытаются захватить Тулу, но тщетно. На подмогу горожанам приходят войска Красной армии. У них советские танки и новое секретное оружие – легендарная Катюша. Мощное сопротивление Тулы для гитлеровцев стало неожиданностью. Помогали защитникам сразу два бронепоезда, один из них назывался «Тульский рабочий». Его создали сами жители.

Софья Какушкина, экскурсовод Тульского военно-исторического музея:

Наш вагон-паровоз примечателен тем, что он находится не в начале состава, не в конце, как мы привыкли, а именно в середине. Дело в том, что у него ни переднего, ни заднего хода не было. Он мог одинаково хорошо как и тянуть за собой состав, так и толкать впереди стоящие вагоны. Использовалось это для того, чтобы его максимально замаскировать, и немцы не понимали, где находится самый главный вагон.

На вооружении бронепоезда бортовые пулеметы системы Максима и два 76-миллиметровых орудия. Вагоны базового дивизионы были настоящим городом на колесах для экипажа из 28 человек. Здесь и штаб, и клуб, и пекарня, и баня, и даже госпиталь. Поезд обшит броней из листов пуленепробиваемой стали. Не обошлось без авторских находок тульских конструкторов.

Софья Какушкина:

Броня была изготовлена, вообще вагоны сами, бронеплощадки были изготовлены из обычных деревянных вагонов довоенного времени. Сверху они обшивались листами пуленепробиваемой стали, а внутри заливался железобетон и непосредственно булыжники, камни. И общей сложностью броня составляла около 16 сантиметров. Основной изначальной задачей бронепоезда являлась защита железнодорожных объектов, а также защита десанта, который совершал непосредственные вылазки для обороны.

Тем временем в Туле главными перевозчиками продуктов и раненых стали трамваи – единственный транспорт, который служил горожанам. Травмированных защитников доставляли в городскую больницу, где медики в тяжелых условиях проводили уникальные операции и творили настоящие чудеса.

Светлана Акулич, экскурсовод Музея обороны Тулы:

225 тысяч раненых бойцов было восстановлено и возвращено в строй. У нас тогда работали уникальные врачи. Среди них Петровский Борис Васильевич. Больше месяца он трудился здесь. Именно в нашем госпитале он выполнял сложнейшие операции на кровеносных сосудах, на сердце. Хотя, по воспоминаниям лично его, он так и говорил, как страшно было прикасаться к этому органу, даже делать укол. Тем не менее так складывались обстоятельства, нужно было рисковать, и врачи рисковали.

45 дней шла героическая оборона Тулы. Сотни домов были разрушены, люди стояли насмерть. Гитлеровцы так и не смогли взять город. В этом помогла еще и погода. В осенней распутице грязли фашистские танки, с приходом холодов замерзало топливо, у немецких солдат начались массовые обморожения из-за отсутствия зимнего обмундирования.

Сергей Воробьев:

Тогда Гудериан принимает простое решение: раз город мы не можем взять в лоб, надо город обходить.

В обороне города есть и белорусский след. Этот танк Т-34 установлен в Туле в Могилевском сквере в честь 32-й танковой бригады, которая подоспела на помощь городу. Командовал формированием белорус полковник Иван Ющук. В то же время в память о бойцах-туляках, участвовавших в обороне Могилева, установлена уменьшенная копия часовни Буйничского поля.

Сергей Воробьев:

И в итоге в начале декабря 1941 года большая часть территории Тульской области будет захвачена немецкими войсками, и немцы обойдут город. Но для них это будет уже поздно, потому что 5 декабря началось контрнаступление под Москвой. Под Тулой оно началось чуть позднее, 8 декабря. И вот, 8 декабря начинается контрнаступление, и немцев начинают отбрасывать обратно, на Запад, и буквально за декабрь 1941 года почти вся территория Тульской области была освобождена от немецких захватчиков.