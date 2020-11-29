«Понимают, что находятся в стабильной стране». Как на рогачёвском предприятии удалось сохранить прибыльное производство?

Новости Беларуси. Вмешаться в производственный процесс на Рогачевском молочно-консервном комбинате в этом году грозила не только пандемия. В начале осени попытки «расшатать» коллектив работники предприятия пресекли, выйдя на центральную площадь Рогачева с государственными флагами под аплодисменты горожан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Флагман экономики должен быть ориентиром и в общественной жизни, уверен Вячеслав Ясенецкий. И здесь важна четкая позиция.