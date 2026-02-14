Огонь из пулемётов Калашникова и метание осколочных гранат! Как проходит проверка боеготовности ВС

Нынешний этап проверки Вооруженных Сил по поручению Президента – беспрецедентный по масштабу. Экзамен держат военнослужащие и командиры в четырех областях страны: Минской, Витебской, Гродненской и Брестской. Соединения переброшены на полигоны и в лесные массивы для отработки тактических задач. Основная цель – контроль способности личного состава к быстрой реакции и слаженным действиям в условиях, приближенных к боевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приведена в высшую степень готовности и 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Военнослужащие продемонстрировали навыки в тактико-специальной подготовке, а также провели контрольные стрельбы. Вели огонь из автоматов и пулеметов Калашникова, штатного вооружения БТР и выполнили метание ручных осколочных гранат.

Командир подразделения сил специальных операций: Погодные условия: уже чуть-чуть потеплело, стало приятнее работать, но наши военнослужащие справляются с этими поставленными задачами в срок и с хорошими показателями. На данный момент выполнены нормативы по огневой подготовке успешно.

Валерий Булыго, командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:

Мы и так все задачи выполняем в условиях вот этого непростого брестского климата, где сегодня будет -10 к примеру, а завтра может быть +5. Ну, естественно, вы понимаете, что это опять же отражается на прежде всего дорожном покрытии. Сейчас колонны БТРов либо отдельные машины совершают марш, что очень серьезно влияет прежде всего на необходимость более бдительного управления транспортным средством по одной простой причине, потому что одно неловкое движение – и машина пошла в занос.

Позади у военнослужащих четверо суток непрерывной комплексной проверки. Солдаты и офицеры совершили марши техники и личного состава – протяженность маршрута составила 350 километров. Также оборудовали охрану периметра, инженерные сооружения, огневые позиции и развернули системы связи, отработали маскировку. При этом успешно отразили атаки дронов и условного противника – диверсионно-разведывательных групп. На очереди – личный зачет среди военнослужащих.