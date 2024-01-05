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«Свыше 20 локаций». Как принять участие в квесте по новогодним фотозонам Минска?

05 января 2024 12:52
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки – столица уже принарядилась к праздникам и готова встречать гостей. Сотни пушистых елок, тысячи ярких огней и световых инсталляций. Интерактивный квест подскажет, где отыскать самые необычные фотозоны города.

«Свыше 20 локаций». Как принять участие в квесте по новогодним фотозонам Минска?-1

Ирина Маслакова, заместитель начальника главного управления – начальник отдела торговли и услуг главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Проводимый в 2022 году новогодний квест вызвал интерес у жителей и гостей столицы. Поэтому мы его решили сделать новогодним, и уже в 2023 году стартовал с 23 декабря квест «Вместе с Минском в 2024 год!» Сам квест предполагает свыше 20 локаций, которые позволят узнать город Минск с иной стороны, его культурную сторону и познакомиться поближе с этими интересными местами.

«Свыше 20 локаций». Как принять участие в квесте по новогодним фотозонам Минска?-4

Для победы достаточно посетить 10 локаций. Финишная точка: эпицентр новогодних мероприятий – площадка возле Дворца спорта. Там вы и получите подарок от Деда Мороза. Необычный квест продлится до 7 января 2024 года. А вот принять в дар заветную коробочку с сюрпризом можно будет до 14 января включительно.

Подробности смотрите в видео.

# Новый год # общество # Ирина Маслакова # Иван Ткачук # Вероника Макаревич

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