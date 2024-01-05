«Свыше 20 локаций». Как принять участие в квесте по новогодним фотозонам Минска?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки – столица уже принарядилась к праздникам и готова встречать гостей. Сотни пушистых елок, тысячи ярких огней и световых инсталляций. Интерактивный квест подскажет, где отыскать самые необычные фотозоны города.