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Священники Гомельской епархии сменили рясы на спортивную одежду и отправились в международный веломарафон

24 июля 2017 05:39
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Новости Беларуси. Необычный веломарафон стартовал в Гомеле. На велосипеды сменив рясы на спортивную одежду пересели священники Гомельской епархии. Основную часть транснациональной велоэкспедиции составили молодые прихожане православных храмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный маршрут «Гомель-Вильнюс» проходит через десятки храмов на территориях когда-то входивших в состав одного государства – Великого княжества Литовского.

Священники Гомельской епархии сменили рясы на спортивную одежду и отправились в международный веломарафон-1

Стефан, епископ Гомельский и Жлобинский:
Это очень вид паломничества по разным святыням Беларуси, Прибалтики, Польши. Также будут они в день памяти Виленских мучеников в Вильно, где будет праздничная литургия. Хотя находимся в нынешнее время по разные стороны границ, в разных государствах, а православие нас всех объединяет.

Священники Гомельской епархии сменили рясы на спортивную одежду и отправились в международный веломарафон-4

Участники веломарафона:
Посмотреть мир и узнать, на что способен наш организм. Развить себя культурно и физически. Активный отдых – это всегда хорошо.

Это первый подобный международный церковный веломарафон. Причем не только для Гомельской епархии, но и всей Белорусской православной церкви.

# общество # Церковь

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