«Человек не боится ответной агрессии в свой адрес»: к чему может привести неправильное слово или оскорбление в интернете

Новости Беларуси. Информационные войны и киберпреступность – тоже сфера интересов ОДКБ. Опрос зарубежных интернет-пользователей в возрасте от 12 до 20 лет показал, что 70% из них хотя бы раз, но оскорблял кого-нибудь в соцсетях. 17% и вовсе признались, что издевались над пользователями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самыми неблагополучными площадками оказались Фейсбук и Инстаграм. В Германии не неделе приняли один из самых жестких законов против оскорбительного общения в соцсетях. Пользователя, уличенного в распространении информации, порочащей честь и достоинство, могут оштрафовать на сумму до пяти миллионов евро. Организацию – на все 50 миллионов. На неделе 35-летний житель Минска уже заплатил 230 рублей за оскорбление на сайте. Дешево отделался. Екатерина Холод, психолог:

В интернете человек не испытывает сочувствия к другому. Лилия Хедина:

Были и обзывательства. Самое простое, что было, это «озлобленная дамочка». Татьяна Обозная, официальный представитель Центрального РУВД Минска:

Таким образом он хотел обратить на себя внимание девушки, которую посчитал симпатичной. Что написано пером. Продолжение известной поговорки, кажется, должно быть понятно каждому, но на деле не все осознают ее коварный смысл. В этом убедилась и Лилия Хедина. Девушка на неделе оставила пост на Фейсбук о нюансах ПДД. Комментарии к, на первый взгляд, безобидному тексту оказались далеки от норм морали.

Лилия Хедина:

Тупая овца – это среднее по терпимости. И в том числе, что таких, как я надо расстреливать. Скользкая полемика вышла далеко за пределы соцсети. Свой материал об этом опубликовал автомобильный портал. Впрочем, несмотря на шум, девушка не собирается подавать в суд на авторов оскорблений. И если Лилия пользы в этом не видит. Лилия Хедина:

Тратить на это время, нервы, силы. Зачем, ради чего? То наша следующая героиня нелицеприятному делу дала ход. 20-летнюю минчанку в соцсети оскорбил незнакомый мужчина. Тот оставил нецензурный комментарий под ее фото. Итог – заявление в милицию, суд и 230 рублей штрафа.

Татьяна Обозная, официальный представитель Центрального РУВД Минска:

В ходе проведения розыскных мероприятий личность данного мужчины была установлена. Им оказался 35-летний минчанин. Выяснилось, что таким образом он хотел обратить на себя внимание девушки, которую посчитал симпатичной. Между тем, психологи отмечают: подобный и весьма специфический флирт – дело нередкое. Взять хотя бы те же косички в школе. Здесь – тот же процесс. В данном случае храбрости добавляет мнимая вседозволенность. Мол, не найдут, а значит не накажут.

Екатерина Холод, психолог:

Как правило, за счет этого человек может проявить намного больше своих каких-то скрытых качеств, чем в личном контакте. В интернете человек не боится ответной агрессии в свой адрес. И другой момент, что в интернете человек не испытывает сочувствия к другому. Ответственность же за виртуальное хамство вполне реальна. Общение в интернете регламентируют сразу два кодекса: Административный и Уголовный. По первому автору оскорбительных комментариев грозит штраф – до 20 базовых величин. По второму – ограничение свободы до 3 лет.

Надежда Хаданович, адвокат:

Все то законодательство, которое действует у нас в оффлайне, действует и в онлайне. То есть если вас оскорбили на улице или в магазине, либо на форуме в интернете, последствия будут абсолютно идентичны. Соответственно, можно обращаться с заявлением в органы милиции. Сегодня и оскорбления по СМС с рук не сходят. Например, в Минске свекровь написала заявление на невестку, которая, в свою очередь, выразила недовольство тем, как мать воспитала своего сына, то есть ее мужа. Скриншот переписки стал доказательством в суде. Дело одно – приватная переписка. А другое – интернет-площадки, которые читает вся страна. Модерация комментариев здесь существует едва ли не с момента возникновения ресурса. В «бан» идет откровенный «троллинг», клевета и «флуд». Причем, перестраховывая свой ресурс, модераторы страхуют и авторов запрещенных высказываний.

Ольга Сытько, администратор форумов интернет-портала:

Если я раскрою перед вами любое обсуждение к статье, затрагивающей религиозные чувства, и покажу то, что было удалено, то любой человек содрогнется. Есть такие темы острые, например, погиб мотоциклист. Казалось бы, какие могут быть комментарии, кроме, собственно, соболезнований. Но на самом деле такие темы подвергаются всегда жесткой модерации. К слову, в мире все чаще задумываются над тем, чтобы усилить контроль над личными публикациями в сети. Подобный законопроект обсуждается в Германии. По ее стопам идет и Россия. Осенью в Госдуме обсудят возможность отслеживания противоправной информации в социальных сетях.