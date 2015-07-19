Сводный отряд студентов Беларуси и России работает в летнем трудовом лагере под Минском

Новости Беларуси. Будущее Минщины и всей страны: каждый четвертый житель области – молодой человек или девушка. О самых талантливых и креативных представителях нового поколения этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

Лето – любимая пора для школьников и студентов. Отвлечься от томительного учебного года – главная задача, но многие выбирают полезный отдых с возможностью заработать. Популярность студенческих отрядов растет с каждым годом. Только в Минской области этим летом трудоустроят несколько тысяч молодых людей.

Особым спросом пользуются вакансии на селе. В хозяйстве «Шершуны-Агро» работает сводный сельскохозяйственный отряд студентов Беларуси и России. Смотрите видео!