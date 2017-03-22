«Есть возможность выйти на работу». В агрогородке Прилуке открылся новый детский сад

Новости Беларуси. Новостройка, которую ждали десятки семей. В агрогородке Прилуки Минской области открылся новый детский сад. Уютные помещения рассчитаны на восемь групп.

Оценить их комфорт, игровое оснащение и просторный физкультурный зал смогут 150 маленьких воспитанников. Также в каждой группе созданы детские развивающие центры по различным дисциплинам. Позаботились и о питании малышей – современное кухонное оборудование позволяет готовить вкусные и полезные блюда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Зуевич:

Мы довольны и счастливы. Есть возможность выйти на работу. Проблем не будет. Потому что ездить в город возможности у нас нет, очень далеко. Большое спасибо.

Юлия Вереник:

Здесь очень много построили домов и здесь очень много детей. Молодые семьи с детьми. У нас, например, третий ребенок уже родился. И мы очень рады, что попали в этот садик.

Галина Казак, начальник управления образования Миноблисполкома:

Строительство детских садов – это важный путь для решения проблемы доступности дошкольного образования. С 2011 года в области построено 14 детских садов и 9 реконструировано. Поэтому сегодняшний детский сад уже 15-й в области. Открытие детского сада дает возможность создать новые рабочие места.

Построен сад за счет средств инвестора. Это удачный пример государственно-частного партнерства. В планах того же застройщика открыть в Прилуках еще один детский сад и школы.

Также отметим, что к началу работы в Минской области готовится и дошкольное учреждение в деревне Копище.