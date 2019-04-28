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«21 рубль за 3 минуты, Карл». Корреспондент СТВ переоделся в нищего и пошел просить милостыню

28 апреля 2019 19:38
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Новости Беларуси. В программе «Неделя» на СТВ мы решили проверить: так ли милосердны (и что важно – неразборчивы при этом) белорусы?

«21 рубль за 3 минуты, Карл». Корреспондент СТВ переоделся в нищего и пошел просить милостыню-1

На время превращаемся в нищего. Соответствующий грим, табличка «Подайте на еду» и легкое заикание. Идем в людное место у церкви.

«21 рубль за 3 минуты, Карл». Корреспондент СТВ переоделся в нищего и пошел просить милостыню-4

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Буквально сразу ко мне подходит много людей. Стандартная сумма пожертвования: 50 копеек. Девушка дает 20 рублей. Вопросов никто не задает.

21 рубль за три минуты, Карл.

«21 рубль за 3 минуты, Карл». Корреспондент СТВ переоделся в нищего и пошел просить милостыню-7

«21 рубль за 3 минуты, Карл». Корреспондент СТВ переоделся в нищего и пошел просить милостыню-9

Рядом со мной – несколько друзей по «несчастью». Только не все выдерживают конкуренцию.

Кажется, мы спугнули просящего милостыню. Ну, что делать, бизнес жесток.

«21 рубль за 3 минуты, Карл». Корреспондент СТВ переоделся в нищего и пошел просить милостыню-12

Все деньги мы отдаем обратно. Естественно, признаемся, что я журналист. Прошло не больше 10 минут, и в общей сложности гипотетически я бы собрал 23 рубля 50 копеек. Около церкви в предпасхальный день – пятница, вечер – много людей. 

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

# Благотворительная акция # общество # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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