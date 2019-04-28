«21 рубль за 3 минуты, Карл». Корреспондент СТВ переоделся в нищего и пошел просить милостыню

Новости Беларуси. В программе «Неделя» на СТВ мы решили проверить: так ли милосердны (и что важно – неразборчивы при этом) белорусы?

На время превращаемся в нищего. Соответствующий грим, табличка «Подайте на еду» и легкое заикание. Идем в людное место у церкви.

21 рубль за три минуты, Карл.

Дмитрий Боярович, корреспондент: Буквально сразу ко мне подходит много людей. Стандартная сумма пожертвования: 50 копеек. Девушка дает 20 рублей. Вопросов никто не задает.

Рядом со мной – несколько друзей по «несчастью». Только не все выдерживают конкуренцию.

Кажется, мы спугнули просящего милостыню. Ну, что делать, бизнес жесток.