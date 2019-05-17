Зонтик нужен? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на выходные

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17 мая 2019 11:25
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Новости Беларуси. В выходные 18-19 мая в Беларуси будет тепло, а дожди прогнозируются только в юго-западных районах.  

Как сообщает Белгидромет, 18 мая в республике будет переменная облачность. В Гродненской и Брестской областях вероятность осадков составляет 80-90%, возможны грозы. На остальных территориях страны вероятность дождей не превышает 5-10%.  

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Ветер в основном будет восточный, только днём в Минской и Могилёвской областях – юго-восточный.  

Ночью температура воздуха составит +12… +15°C, днём потеплеет до +21… +25°C.  

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19 мая погода будет примерно такой же, как и днём ранее. Преимущественно без осадков, в юго-западных районах возможны дожди и грозы.  

Ночью на северо-восточных территориях республики может похолодать до +6°C, в юго-западных районах будет заметное теплее – до +16°C. Днём по всей Беларуси ожидается +21… +26°C.  

# Погода в Беларуси # общество

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