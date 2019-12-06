Суворовцы поздравили с наступающим Новым годом пенсионеров из интерната в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Накануне Нового года подарок получили постояльцы Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов Столбцовского района от Минского суворовского училища, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Накануне Нового года подарок получили постояльцы Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов Столбцовского района от Минского суворовского училища, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Традиционный марафон добра воспитанники впервые решили посвятить не детям, а именно пожилым людям. Активисты в погонах поздравили каждого, подарки доставляли прямо в комнаты. Подготовили и концертную программу. Завершился вечер красочным фейерверком.
Екатерина Чичерова поделится впечатлениями от праздника подробности в видеоматериале.