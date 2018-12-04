Суровую зиму спрогнозировал медведь Фёдор из Могилёва

Новости Беларуси. Зима будет морозной. Известный предсказатель погоды медведь из могилёвского зоосада по кличке Фёдор ушёл в спячку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом косолапый всегда прогнозирует скорые холода. Он забрался в свою роскошную берлогу и вторые сутки не выходит к посетителям и даже не посещает свою столовую. Никак не реагирует на любимые лакомства: варёную говядину, сырые куриные яйца и хлеб с натуральным мёдом.

Для медведя в зоосаде создали чуть ли не царские условия. В его распоряжении два домика и большой игровой вольер. При такой жизни Федя научился предсказывать погоду.

Мария Евменькова, житель Могилева:

Я сюда пришла посмотреть мишку. А мишка – в спячке, его нет, он сосет лапу.

Светлана Старовойтова, зоотехник учебной лаборатории «Зоосад» Могилёвского агролесотехнического колледжа:

В последние дни медведь Фёдор был вялым, не было аппетита, было видно, что готовится ко сну.

Мы считаем нашего Фёдора хорошим синоптиком. И раз он заснул, значит ожидаются скоро сильные морозы.