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Суровую зиму спрогнозировал медведь Фёдор из Могилёва

04 декабря 2018 17:50
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Новости Беларуси. Зима будет морозной. Известный предсказатель погоды медведь из могилёвского зоосада по кличке Фёдор ушёл в спячку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суровую зиму спрогнозировал медведь Фёдор из Могилёва-1

Таким образом косолапый всегда прогнозирует скорые холода. Он забрался в свою роскошную берлогу и вторые сутки не выходит к посетителям и даже не посещает свою столовую. Никак не реагирует на любимые лакомства: варёную говядину, сырые куриные яйца и хлеб с натуральным мёдом.

Суровую зиму спрогнозировал медведь Фёдор из Могилёва-4

Для медведя в зоосаде создали чуть ли не царские условия. В его распоряжении два домика и большой игровой вольер. При такой жизни Федя научился предсказывать погоду.

Суровую зиму спрогнозировал медведь Фёдор из Могилёва-7

Мария Евменькова, житель Могилева:
Я сюда пришла посмотреть мишку. А мишка – в спячке, его нет, он сосет лапу.

Суровую зиму спрогнозировал медведь Фёдор из Могилёва-10

Светлана Старовойтова, зоотехник учебной лаборатории «Зоосад» Могилёвского агролесотехнического колледжа:
В последние дни медведь Фёдор был вялым, не было аппетита, было видно, что готовится ко сну.
Мы считаем нашего Фёдора хорошим синоптиком. И раз он заснул, значит ожидаются скоро сильные морозы.

Суровую зиму спрогнозировал медведь Фёдор из Могилёва-13

Остальные жители зоосада бодрствуют. С наступлением зимы их перевели на усиленный режим питания. Например, в рационе зубров добавилось больше овощей и комбикорма. А если мороз усилится до минус 10, норма будет увеличена вдвое. Позаботились и о хищниках. Тигр, волки, лисы теперь в день съедают около 30 килограммов мяса.

# Погода в Беларуси # общество # Светлана Старовойтова # Фотофакт

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