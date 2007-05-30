"Супер-8" нуждается в ремонте

Популярный аттракцион "Супер-8" в минском парке Челюскинцев закрыт и будет демонтирован. Такое решение принято на основании многочисленных жалоб посетителей парка и Ботанического сада на повышенный уровень шума. Знаменитым "американским горкам" - почти 34 года. К слову, около трети аттракционов в столичных парках имеют превышение планового срока эксплуатации - 10-12 лет. Старейший среди них - "Колесо обозрения" в парке Челюскинцев, которому уже 18 лет.

К началу нынешнего сезона все аттракционы прошли специальную проверку, в них заменены изношенные детали и механизмы. В парке Челюскинцев появятся пять новых аттракционов. Это один из самых популярных у посетителей разных возрастов "Автодром", мини-поезд для малышей и еще три аттракциона для любителей развлечений в возрасте старше 16 лет. К слову, уже поступают заявки от инвесторов, желающих вложить средства в установку на прежнем месте "Супер-8" аттракциона, подобного "экстремальным горкам".