Съезд работников образования СНГ пройдет в Минске 1-2 октября

Новости Беларуси. Минск собирает учителей СНГ. Они примут участие в Съезде работников образования Содружества. Главная цель форума – обменяться опытом подготовки кадров по инновационным направлениям, а также обсудить вопросы профессионального образования и повышения квалификации педагогов.

В Минск приедет несколько сотен человек. Среди них учителя, руководители издательств, методисты, парламентарии и представители Министерств.

Торжественное открытие пройдет 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Мы будем рассматривать вопросы взаимодействия систем образования, взаимодействия на различных уровнях в плане повышения качества образования. Попробуем рассмотреть предметно вопросы системы контроля качества. Сегодня у нас на повестке дня актуальные вопросы повышения квалификации, создание мобильной системы повышения квалификации педагогических работников, прежде всего работающих в системе общего среднего и дошкольного образования.

Итоги съезда учителей и работников образования стран СНГ подведут 2 октября. Это уже третий подобный форум. До этого педагоги Содружества встречались в Астане и Ереване.

Вера Степаненко (Россия):

Мне бы хотелось поконкретнее посмотреть, чем дышат учителя, какие-то завязать контакты.

Пока она только планируют сесть за дискуссионный стол с коллегами из Содружества, Ара Испарян знает, как прийти к общему знаменателю. В 2013 году он уже участвовал в подобном семинаре на родной земле Арарат.

Ара Испарян (Армения):

Все представляют свои инновационные подходы. Каждый учится. Потом можно использовать в своих странах.

Круглые столы и пленумы в ежедневнике отмечены на 1 октября. 30 сентября — знакомство с городом. Но и здесь они остаются верными себе: история края через историю образовательных учреждений.

Среди национального колорита ученики вряд ли узнали бы в нем учителя физкультуры, но добавь указку, он запросто сойдет и за опытного географа. Говорит, нет границ в образовании, только на карте. Повелителя гантелей и каната смущает лишь наличие платных образовательных услуг. Впрочем, это тема для дискуссии.

Валерий Маха (Россия):

Образование должно быть бесплатное Так есть. Любые дополнительные факультативы только бесплатные.

Олег Лозин (Россия):

Лично я приветствую платные услуги. Главное, чтобы это носило добровольный характер.

От родной питерской гимназии в десяти часах полета, но со столичной минской, говорит Олег Лозин, отличий нет. Как нет их и в целом в системе образования по мнению директора института русского языка и литературы МГУ. Вот совсем недавно и ведущий ВУЗ нашей страны вошел в топ-500 лучших мировых университетов.

Вера Степаненко (Россия):

Приглашаем лучших учителей, которые делятся своими находками, своими методами. К нам приезжают белорусы. Я хочу сказать, что это достаточно активная часть нашего общества.

Астана, Ереван и вот теперь Минск. Они говорят, что знания их учеников, куда важнее звона золотых в собственных карманах. Они учат ни просто грамоте, арифметике или пению, — жизни. Без жизни как раз-таки которых не было бы политиков, актеров, врачей и журналистов.

Валерий Маха (Россия):

Если вы хотите зарабатывать, значит профессия учителя точно не для вас. Здесь за призванием, за идеей.

Эдвард Айвазян (Армения):

Я был в Китае, там учителей просто как Бога уважают. Так должно быть и у нас.

Олег Лозин (Россия):

Это служение, которое требует отдачи, сил. И если государство чуть-чуть поддержит, то эта профессия вернет то, что имела когда-то раньше.

Сотни наставников, издателей и методистов в эти дни с ранцами за плечами приехали в Минск делиться своим багажом знаний и закупать транзитом белорусские, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.