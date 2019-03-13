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Съедобный танк и Курган Славы из мастики: конкурс «День пирога» прошёл в Минске

13 марта 2019 11:18
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Съедобный танк, Курган Славы из мастики и ещё сотни кулинарных шедевров. Традиционный конкурс «День пирога» состоялся в столице. На суд жюри выпечку представили кулинары-любители из каждого района Минска, рассказали в программе «Большой город».

Съедобный танк и Курган Славы из мастики: конкурс «День пирога» прошёл в Минске-1

Всего за звание лучшего боролись десятки ветеранов. Но победителем стала минчанка из Советского района.

Съедобный танк и Курган Славы из мастики: конкурс «День пирога» прошёл в Минске-4

# Конкурс # общество # Фотофакт

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